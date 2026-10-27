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28 ottobre 2026 alle 00:55

“Contadini in erba” 

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Riparte questa sera alle 21 il viaggio di “Contadini in erba”, il programma di Videolina giunto alla settima edizione, che racconta i giovani e il mondo agropastorale della Sardegna. La prima tappa è a Siamanna, nell’azienda caseificio e agriturismo Su Grabiolu, dove incontriamo Michele Busia, 30 anni, che ha scelto di seguire le orme dei genitori e portare avanti l’attività di famiglia, con entusiasmo e uno sguardo rivolto all’innovazione. Dall’interesse per le macchine agricole alla voglia di sperimentare nuove tecnologie, Michele racconta il suo percorso tra tradizione e cambiamento. La puntata sarà un viaggio tra ovile, caseificio e campi di mais, alla scoperta dei tanti volti di un’azienda che unisce esperienza, passione e nuove prospettive. Conduce Veronica Fadda, regia di Pierandrea Maxia.

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