VaiOnline
Telecomando
12 novembre 2025 alle 00:28

“Contadini in erba” 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Questa settimana “Contadini in erba” fa tappa ad Atzara. Giunta alla settima puntata, la trasmissione porta alla scoperta del paese del Mandrolisai e di due giovani protagonisti: Ignazio Flore, 21 anni, e Antonio Meloni, 20 anni. Amici da sempre e appassionati di viticoltura ed enologia, i due continuano a coltivare con grinta e dedizione i vigneti che un tempo appartenevano alle rispettive famiglie, oggi affidati alle loro cure. Tra i filari dei vigneti, Ignazio e Antonio svelano a Veronica Fadda i segreti della vendemmia, per poi aprire le porte delle loro cantine, autentico fiore all’occhiello che custodiscono i frutti del loro lavoro. Nonostante gli impegni scolastici, i due giovani non hanno mai abbandonato i campi, fino a scegliere oggi di dedicarsi completamente a questo mondo. Alle 21 su Videolina.

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La sentenza.

Eolico, la vittoria di Saccargia

l L. Piras
Il progetto

Un Atlante digitale dei nuraghi sardi: «Così li tuteleremo»

Vargiu (Sardegna verso l’Unesco): «Nessuno li ha mai contati davvero» 
Umberto Zedda
L’inchiesta

Garlasco, le impronte non risolvono il giallo

Le tracce sulla porta del garage sono del fratello di Chiara Poggi e di un carabiniere 
Il conflitto

Pokrovsk occupata dalle truppe russe

I soldati di Putin approfittano della nebbia, in ballo le sorti del Donbass 