Questa settimana “Contadini in erba” fa tappa ad Atzara. Giunta alla settima puntata, la trasmissione porta alla scoperta del paese del Mandrolisai e di due giovani protagonisti: Ignazio Flore, 21 anni, e Antonio Meloni, 20 anni. Amici da sempre e appassionati di viticoltura ed enologia, i due continuano a coltivare con grinta e dedizione i vigneti che un tempo appartenevano alle rispettive famiglie, oggi affidati alle loro cure. Tra i filari dei vigneti, Ignazio e Antonio svelano a Veronica Fadda i segreti della vendemmia, per poi aprire le porte delle loro cantine, autentico fiore all’occhiello che custodiscono i frutti del loro lavoro. Nonostante gli impegni scolastici, i due giovani non hanno mai abbandonato i campi, fino a scegliere oggi di dedicarsi completamente a questo mondo. Alle 21 su Videolina.