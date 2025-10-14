Questa sera alle 21 su Videolina “Contadini in erba” farà tappa a Esterzili, per raccontare la storia di due giovanissimi che hanno deciso di dedicare la loro vita all’allevamento. Veronica Fadda (in foto) incontrerà Stefano Puddu e Roberto Boi, 28 e 25 anni, amici da sempre che hanno scelto di restare nel proprio paese, costruendo un futuro solido tra campagne e pascoli.

Oggi gestiscono due aziende diverse, ma continuano a lavorare fianco a fianco, condividendo fatiche e soddisfazioni. «Così è tutto più leggero, e abbiamo meno preoccupazioni», raccontano con un sorriso. Dopo una prima tappa nel centro del paese, la troupe salirà sino alla cima del monte Santa Vittoria, vicino al sito archeologico di Domu de Uxia, per filmare da vicino la loro quotidianità.