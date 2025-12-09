VaiOnline
telecomando
10 dicembre 2025 alle 00:22

“Contadini in erba” 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Stasera, alle 21, su Videolina, “Contadini in erba” condotto da Veronica Fadda fa tappa a Siddi per raccontare la storia di Elena Frau: 24 anni, un diploma in amministrazione, finanza e marketing, e un amore profondo per la terra imparato seguendo le orme del padre.

Non a caso il suo orto – il luogo dove trascorre gran parte delle sue giornate, tra soddisfazioni e inevitabili difficoltà – porta proprio il suo nome: l’orto di Gian Piero. «Quando ho finito le superiori non immaginavo che avrei scelto questo mestiere. Poi un giorno mio padre ha chiesto a me e ai miei fratelli se volessimo lavorare con lui. E io ho detto di sì», racconta Elena. Da allora non si è più fermata: conosce a fondo colture e stagioni, e oggi è convinta di aver imboccato la strada giusta.

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Calcio

Gaetano, una rete per la svolta

l Caruso, Pilia
Regione

Agricoltura, nuovo corso con Agus «Filiera del cibo, chiave del rilancio»

I Progressisti ritornano nell’esecutivo: «Serve collegialità su tutto» 
Alessandra Carta
politica

I boss nell’Isola, scontro fra Todde e Nordio

La presidente: «Da Meloni sei giorni di silenzio sul 41-bis». Il ministro: «Nessun arrivo di detenuti» 
Marco Noce
La storia

«A 80 anni lavoro nella mia farmacia:  la pensione aspetta»

Anna Scalas: non ho alcuna fretta di rinunciare all’impegno quotidiano 
Flavia Inconi
orrore a roma

Violentata all’uscita della metro

La vittima è una studentessa fuori sede di 23 anni, caccia a tre uomini 