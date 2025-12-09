Stasera, alle 21, su Videolina, “Contadini in erba” condotto da Veronica Fadda fa tappa a Siddi per raccontare la storia di Elena Frau: 24 anni, un diploma in amministrazione, finanza e marketing, e un amore profondo per la terra imparato seguendo le orme del padre.

Non a caso il suo orto – il luogo dove trascorre gran parte delle sue giornate, tra soddisfazioni e inevitabili difficoltà – porta proprio il suo nome: l’orto di Gian Piero. «Quando ho finito le superiori non immaginavo che avrei scelto questo mestiere. Poi un giorno mio padre ha chiesto a me e ai miei fratelli se volessimo lavorare con lui. E io ho detto di sì», racconta Elena. Da allora non si è più fermata: conosce a fondo colture e stagioni, e oggi è convinta di aver imboccato la strada giusta.