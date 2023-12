In attesa della nuova serie di "Contadini in erba” Videolina ripropone la serie del 2022. La tappa di oggi alle 21 vede Assemini protagonista con l'azienda Cocchiland, che produce frutta e verdura, di Marco Manca. Giovanissimo, con una passione innata per il suo lavoro e per l'agricoltura naturale, ha da sempre un legame con il mondo dell'agricoltura. Marco porta avanti l'attività di famiglia con numerose innovazioni, idee e progetti. Dopo la laurea in Biologia arrivano diversi viaggi ed esperienze per il mondo che hanno reso sempre più forte il desiderio di rimanere in Sardegna per costruire una propria realtà lavorativa. Conduce Veronica Fadda.