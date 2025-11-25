VaiOnline
Videolina.
26 novembre 2025 alle 00:17

“Contadini in erba” tappa a Villaputzu 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

“Contadini in erba” questa settimana fa tappa a Villaputzu, all’ombra del castello di Quirra, per raccontare la storia di Luca Melis, 41 anni, una vita intera trascorsa in campagna accanto a pecore e mucche. Poi, qualche anno fa, la svolta, e un’intuizione che ha scelto di seguire fino in fondo. Luca ha deciso di allevare i cavalli del Sarcidano, una razza antica e preziosa che in passato faticava perfino a trovare spazio sul mercato. Alle 21 su Videolina. Con Veronica Fadda.

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’emergenza.

Maccheronis sempre a secco, rubinetti chiusi

Fabrizio Ungredda
25 novembre

È legge l’ergastolo per i femminicidi

Ieri corteo a Cagliari: «Ma ora si deve lavorare sui giovani per cambiare la mentalità» 
Luigi Almiento
Il dibattito

Meloni ora guarda alla legge elettorale

In attesa del referendum sulla Giustizia, maggioranza divisa sul testo  
La storia

Ciclisti di Sarroch aiutati da Aru e Nibali

Auto in panne dopo un incidente in autostrada, intervengono i due fuoriclasse 
Ivan Murgana
La guerra

Trump: «Ucraina, accordo vicino»

Ma Mosca avverte: le modifiche al Piano rispettino il vertice di Anchorage 
Conti pubblici.

Bilancio, arriva l’ok di Bruxelles

Promosso il Documento programmatico dell’Italia, Giorgetti soddisfatto 