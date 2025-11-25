“Contadini in erba” tappa a Villaputzu 

“Contadini in erba” questa settimana fa tappa a Villaputzu, all’ombra del castello di Quirra, per raccontare la storia di Luca Melis, 41 anni, una vita intera trascorsa in campagna accanto a pecore e mucche. Poi, qualche anno fa, la svolta, e un’intuizione che ha scelto di seguire fino in fondo. Luca ha deciso di allevare i cavalli del Sarcidano, una razza antica e preziosa che in passato faticava perfino a trovare spazio sul mercato. Alle 21 su Videolina. Con Veronica Fadda.