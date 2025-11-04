VaiOnline
Telecomando
05 novembre 2025 alle 00:13

“Contadini in erba” 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Torna anche questa settimana, alle 21 su Videolina, l’appuntamento con “Contadini in erba”, la trasmissione che racconta storie di giovani agricoltori e appassionati di natura, giunta ormai alla sua sesta puntata.

Oggi Veronica Fadda (foto) farà tappa a Quartu per conoscere Matteo Bertolino, 40 anni, una laurea in biologia e una passione sconfinata per la natura, l’agricoltura e, in particolare, per gli orti urbani. Matteo, che nella vita lavora lontano dai campi, ha riscoperto la terra da adulto, dopo un periodo difficile legato a un percorso di cure. «Ho iniziato nel giardino di casa dei miei genitori, ho scommesso sull’ortoterapia e ho trovato in questo un grande benessere». Oggi gestisce una pagina social molto seguita.

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’inchiesta

Rapine a portavalori e bancomat: sei in cella

Un settimo componente si dà alla latitanza Due gli indagati per favoreggiamento 
Gianfranco Locci
Cronaca

Nelle serre 9mila piante di marijuana: sei arresti a Monastir

Blitz dei carabinieri: 90 chili di infiorescenze, 6 chili di foglie tritate e 2,5 chili di “kief” 
Ylenia Mascia
Regione

«Porte aperte nel mio ufficio»: Manca è un caso

L’assessora al Lavoro riceve gli elettori per parlare di sanità: «L’ho sempre fatto» 
Alessandra Carta
L’intervista

Valentino Mannias «Ma il vero “Mostro” è ancora il patriarcato»

Nei panni dannati di Salvatore Vinci, domani sarà l’ospite di “Unione Cult” su Radiolina 
Francesco Abate Francesca Figus
forze armate

«La pace è un’eredità da custodire»

Il prefetto di Cagliari: «Trasmettere ai ragazzi i valori della Costituzione» 
Umberto Zedda
Roma

Torre crollata, l’operaio non ce l’ha fatta

Si è spento in ospedale il 66enne romeno rimasto undici ore sotto le macerie 