Torna anche questa settimana, alle 21 su Videolina, l’appuntamento con “Contadini in erba”, la trasmissione che racconta storie di giovani agricoltori e appassionati di natura, giunta ormai alla sua sesta puntata.

Oggi Veronica Fadda (foto) farà tappa a Quartu per conoscere Matteo Bertolino, 40 anni, una laurea in biologia e una passione sconfinata per la natura, l’agricoltura e, in particolare, per gli orti urbani. Matteo, che nella vita lavora lontano dai campi, ha riscoperto la terra da adulto, dopo un periodo difficile legato a un percorso di cure. «Ho iniziato nel giardino di casa dei miei genitori, ho scommesso sull’ortoterapia e ho trovato in questo un grande benessere». Oggi gestisce una pagina social molto seguita.