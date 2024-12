Questa settimana il viaggio di “Contadini in Erba” (Videolina, ore 21) ci porterà nuovamente ad Atzara. Qui Veronica Fadda ci farà conoscere Jacopo Vacca, 34 anni, in tasca un diploma da ragioniere e alle spalle anni di lavoro a Cagliari, lontano dalla vita lenta ma impegnativa dei campi. Oggi la sua azienda si divide tra il paese e Ovodda, dove ha un allevamento di bovini. Ma «non ho sempre fatto questo di mestiere», spiega. «Ero un lavoratore dipendente ma non ero felice, ho sempre sentito che il mio posto era in campagna e ho deciso di rischiare e fare il passo». Così, abbandonata la città è iniziata l'avventura con l’acquisto dei terreni. Oggi Jacopo imbottiglia il suo vino e sogna la sua cantina: «Per ora mi appoggio a quella di Sorgono. C'è tanto da fare ma la voglia non manca, sono ottimista».