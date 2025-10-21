Stasera, alle 21, su Videolina, “Contadini in erba” fa tappa a Santa Maria Coghinas per una puntata tutta dedicata al mondo dell’allevamento. Ad accogliere Veronica Fadda ci sarà Gian Daniele Calbini, 28 anni, giovane allevatore diventato celebre in tutta Italia grazie ai suoi video virali con la pecora Desolina, protagonista di momenti divertenti e spensierati che hanno conquistato migliaia di persone sui social. Nel corso della puntata, Gian Daniele racconterà la sua storia: dagli inizi da bambino, quando seguiva le orme del padre e del nonno tra gli ovili, fino alla scelta di trasformare la passione di famiglia in un stile di vita. Un racconto di sacrifici, dedizione e amore autentico per la campagna. Accanto a lui ci sarà anche Olabu, il suo inseparabile cavallo.