Appuntamento stasera alle 21 su Videolina con “Contadini in erba”. Veronica Fadda (foto) ci porterà a Olmedo, in un’azienda agricola che si trova tra il paese e Tottubbella, frazione di Sassari.

In quest'angolo di Sardegna scopriremo la realtà innovativa dell'azienda Pi’n’pi, di Osca Pilo e Andrea Piras. I due giovani, dopo aver concluso gli studi e aver conseguito il diploma hanno lavorato in realtà molto distanti dal mondo dei campi per poi decidere di scommettere interamente sulla terra e sulle sue potenzialità. Nasce così la loro attività, che si basa sui principi dell'economia circolare, grazie alla quale producono funghi di diverse qualità con ballette autoprodotte a partire dai fondi di caffè.

