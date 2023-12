La puntata di “Contadini in erba”, stasera alle 21 su Videolina, ci porta a Sassari con Veronica Fadda (foto) alla scoperta del caseificio dei fratelli Saba.

Una volta in azienda conosceremo Sergio che con il fratello Pietro porta avanti l’azienda di famiglia. Il caseificio ha una storia che affonda le radici nella tradizione e nel territorio, da decenni infatti produce prodotti caseari trasformando il latte dei propri ovini. Sergio porterà le nostre telecamere nei vari spazi dell'azienda per spiegare al meglio in che modo nascono i loro formaggi: freschi, semi stagionati, stagionati, ricotta, creme di formaggio, caciotte e perette. Assisteremo alla mungitura, alla raccolta del latte e alla sua trasformazione negli spazi interni dell’azienda.

