Nata e cresciuta tra pascoli e campagne, Beatrice Foddis, 27 anni di Tertenia, è la nuova protagonista di “Contadini in erba” stasera alle 21 su Videolina condotto da Veronica Fadda. Sin da giovanissima ha seguito l’esempio della sua famiglia, in particolare del padre, che le ha insegnato il mestiere, pur mettendola in guardia sulle difficoltà del lavoro agricolo. Diplomata in ragioneria, per un periodo ha riflettuto sul proprio futuro, rendendosi poi conto che il sentiero già tracciato dal papà era quello che desiderava percorrere.

Oggi Beatrice lavora con passione nell’azienda di famiglia, tra capre, pecore e maiali. Ama andare a cavallo e viaggiare, e nel cassetto coltiva il sogno di aprire un giorno il proprio caseificio.