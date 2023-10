Veronica Fadda e la troupe di “Contadini in erba” (stasera su Videolina alle 21) fa tappa ad Arborea per conoscere Massimo Neri, 43 anni, che con sua moglie Serena ha realizzato un sogno nel cassetto dando vita all’azienda agricola Sbirulino, dove allevano capre da latte.

Alle spalle del progetto due motivi: la passione condivisa per il mondo dell'imprenditoria e la voglia di creare un futuro per i due figli: Gabriele e Francesco, affetto dalla sindrome di Angelman. «Le capre sono degli animali straordinari e nostro figlio da quando viene in azienda sta meglio, è come una terapia. Io e mia moglie abbiamo anche un altro lavoro ma sentivamo la necessità di fare qualcosa in più», spiega Massimo.

