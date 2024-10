Sarà Pozzomaggiore la terza tappa del viaggio di “Contadini in erba”, stasera alle 21 su Videolina, condotto da Veronica Fadda (nella foto) , che questa settimana ci porterà nell’azienda di Andrea Rosas.

Trentasette anni e una vita trascorsa in campagna, sui social è conosciuto come il cantante pastore. «Sono un allevatore, un tecnico veterinario e un grande appassionato di musica. D'estate giro l'Isola con i miei concerti e mi divido tra l’azienda e tutto il resto. Faticoso? Sì, ma amo tutto quello che faccio». In paese Andrea ha anche una scuderia: «Alcuni dei miei cavalli hanno corso il Palio di Siena, sono innamorato di questo mondo».

RIPRODUZIONE RISERVATA