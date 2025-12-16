VaiOnline
telecomando
17 dicembre 2025 alle 00:22

“Contadini in erba” 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Per l’ultima puntata di questa stagione, “Contadini in erba” fa tappa questa sera alle 21 su Videolina a Usini alla scoperta dei segreti che si celano dietro la produzione di un olio d’oliva d’eccellenza. Protagonista dell’episodio è Nicola Ezza, 34 anni, che ha scelto di dedicare la propria vita all’azienda olearia di famiglia, affiancato dal fratello Alberto, nella foto con la conduttrice Veronica Fadda.

Mentre Alberto è impegnato nel lavoro frenetico dell’oleificio, Nicola accompagna la troupe tra gli uliveti, raccontando passo dopo passo il percorso che consente alle olive di prima qualità di trasformarsi in un prodotto straordinario. Un viaggio che prosegue in frantoio, per scoprire da vicino tutte le fasi della lavorazione.

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Regione

Manovra, sì a gennaio I Comuni: «Per noi risorse insufficienti»

Le audizioni in commissione Bilancio Confindustria, allarme sul trasporto merci 
Il caso

La recita di Natale? C’è poco spazio, solo un genitore per bimbo

Aule troppo piccole alla materna, insorgono le famiglie di Narcao 
Stefania Piredda
La guerra

«No ai compromessi sul Donbass»

E Putin boccia anche la tregua di Natale. Ma per gli Usa la pace è «vicina» 