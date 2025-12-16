Per l’ultima puntata di questa stagione, “Contadini in erba” fa tappa questa sera alle 21 su Videolina a Usini alla scoperta dei segreti che si celano dietro la produzione di un olio d’oliva d’eccellenza. Protagonista dell’episodio è Nicola Ezza, 34 anni, che ha scelto di dedicare la propria vita all’azienda olearia di famiglia, affiancato dal fratello Alberto, nella foto con la conduttrice Veronica Fadda.
Mentre Alberto è impegnato nel lavoro frenetico dell’oleificio, Nicola accompagna la troupe tra gli uliveti, raccontando passo dopo passo il percorso che consente alle olive di prima qualità di trasformarsi in un prodotto straordinario. Un viaggio che prosegue in frantoio, per scoprire da vicino tutte le fasi della lavorazione.