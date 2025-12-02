La puntata di “Contadini in erba” di questa settimana ci porterà a Villa San Pietro, per conoscere da vicino la storia, l’azienda e il lavoro di Paolo Cartesio, 36 anni, che ha scelto di dedicarsi ai campi e alla cucina nell’agriturismo di famiglia, “Su Cappedu”.

Dopo un’esperienza a Londra e diversi viaggi fuori dall’Isola, Paolo ha deciso di tornare a casa per portare avanti il progetto della sua famiglia, costruito con costanza e determinazione nel corso degli anni.

Durante la puntata racconterà le diverse parti dell’azienda: dal frutteto all’agrumeto, passando per le serre e l’oliveto, nel pieno della stagione della raccolta. L’appuntamento con Veronica Fadda è per stasera su Videolina alle 21.