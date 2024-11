“Contadini in erba” fa tappa a Perdasdefogu. Oggi conosceremo Giuseppe Locci, giovane allevatore innamorato del suo lavoro e del suo paese. Ha 31 anni e da poco ha realizzato il suo grande sogno aprendo Hircus, il suo piccolo caseificio. Giuseppe, dopo il diploma e un periodo trascorso con l’uniforme da militare, oggi si dedica alle sue capre e alla trasformazione del latte in deliziosi formaggi freschi e stagionati. Con lui lavora anche la compagna Stefania, con la quale gestisce un punto vendita dei loro prodotti nel cuore del paese. Conosceremo anche il padre Francesco e la simpatica Caramella, una capretta diventata quasi la mascotte dell’azienda per la sua simpatia e dolcezza. Con Veronica Fadda alle 21 su Videolina.