La puntata di “Contadini in erba”, riproposta oggi alle 21, fa tappa a Ittiri per conoscere Antonio Demontis, giovane agrichef che lavora nell’agriturismo di famiglia. Veronica Fadda (foto) , attraverso le telecamere di Videolina, ci racconterà la realtà lavorativa del giovane imprenditore agricolo che si divide tra i campi e i fornelli per offrire ai propri ospiti un'esperienza culinaria diversa dall'ordinario. Diplomato all'alberghiero, Antonio ha fatto diverse esperienze lavorative fuori dalla Sardegna durante le quali ha avuto modo di lavorare con grandi chef. Dopo un bel periodo di formazione però Antonio ha deciso di tornare a casa per mettere a servizio dell'attività di famiglia le competenze acquisite e non abbandonare la sua amata Sardegna.