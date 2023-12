L’avventura di “Contadini in erba” giunge oggi alle 21 all’ultima tappa del 2023. Per l’occasione Veronica Fadda (nella foto) e la troupe di Videolina sono arrivati a Cuglieri per incontrare la giovanissima Laura Cocco che lavora da anni nell'azienda di famiglia: l'Olearia Peddio.

Laura Peddio (nella foto) , 28 anni compiuti e una laurea in giurisprudenza in tasca, ha deciso di abbracciare quanto tramandato dal padre e dal nonno. Nonostante la parentesi degli studi lontano da casa, si è fatto strada il desiderio di rientrare in paese per non abbandonare il territorio e le sue tradizioni. Così l’avventura ha avuto inizio, tra gli oliveti e il frantoio di famiglia.

RIPRODUZIONE RISERVATA