“Contadini in erba” torna stasera alle 21 su Videolina. Veronica Fadda e la troupe fanno visita a Sorgono e partono dalle strade del paese per arrivare sino alla famosa e misteriosa area archeologica Biru'e Concas. Questa, sita nel centro della Sardegna, è anche conosciuta come la Stonehenge sarda per lo straordinario raggruppamento di menhir che racchiude al suo interno. L’appuntamento è con Francesca Mereu, giovanissima mugnaia di 29 anni che porta avanti con la sua famiglia l'azienda che affonda le radici nel territorio che la ospita. Grazie al lavoro e agli insegnamenti del padre Mauro, Francesca, laureanda in Scienze dell'Educazione, mostrerà in che modo macina i suoi grani grazie all'utilizzo di un mulino.