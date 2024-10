Riprende oggi alle 21 su Videolina il viaggio di “Contadini in erba”, la trasmissione curata e condotta da Veronica Fadda (foto) che racconta la storia degli imprenditori agricoli più giovani della Sardegna. Per la prima puntata della quinta stagione le telecamere di Videolina faranno tappa a Tiana.

Lì, tra i suoi orti e le sue serre, conosceremo il contadino del giorno, Luca Noli. Ventotto anni, una passione sconfinata per la campagna e la voglia di scommettere sul territorio: questi gli ingredienti per il successo del suo lavoro. Tra i prodotti di punta della sua azienda, i fagioli di Tiana, ricercati da chef stellati e ristoranti per il loro gusto e qualità.

RIPRODUZIONE RISERVATA