Il viaggio di "Contadini in erba” (oggi alle 21 su Videolina) questa settimana ci porta a Tiana, paese celebre per le sue gualchiere, per l’orbace e per l'artigianato tessile. Qui Veronica Fadda e la sua troupe incontreranno Alessio, 28 anni, fresco di laurea, in tasca ha una magistrale in sistemi agrari conseguita a Sassari.

Conservata la corona d’alloro, spinto dagli studi e dalla passione per la natura, ha poi deciso di scommettere sul territorio, dando vita alla sua realtà agricola La Valle del Gennargentu. I sacrifici e la continua sperimentazione hanno permesso ad Alessio di inseguire un sogno e oggi, grazie alle sue api, produce un ottimo miele di montagna.

