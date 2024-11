Si chiama Nicolò Cherchi, ha 30 anni e fa il pastore da quando ne aveva 10. La sua storia è la protagonista della sesta puntata di “Contadini in erba”, la trasmissione di Veronica Fadda che racconta la vita e il lavoro degli allevatori e agricoltori più giovani dell'Isola. Nella sua azienda, a Benetutti, Nicolò ogni giorno si prende cura di oltre 300 capre, insieme al papà Angelo. «Ho iniziato da piccolino, quando ancora andavo a scuola. Mi sono innamorato di questo mestiere e non potrei pensare di fare altro nella vita, è la mia libertà», spiega. Ma oltre al lavoro in campagna ci sono anche i social. Online, in poco tempo, ha collezionato più di 55 mila follower affezionati, con i quali condivide le sue giornate.