Doppio appuntamento questa settimana con “Contadini in erba”, che chiude così la sua quinta stagione sulla prima televisione della Sardegna. Con Veronica Fadda e la sua troupe faremo prima tappa a Dorgali per conoscere il neonato birrificio artigianale Goritto e tutti i segreti del mondo del luppolo. In paese incontreremo i fratelli Carta Brocca, Emanuele, Luciano e Gian Maria, che hanno deciso di scommettere su questo progetto innovativo. Poi, alle 21.30 Veronica ci porterà a Turri, per conoscere il diciannovenne Filippo Galitzia, che lavora nell'azienda di famiglia, tra campi, serre fiorite e un giardino famoso in tutta l'Isola per i suoi tulipani.

L’appuntamento è per stasera dalle 21 su Videolina.