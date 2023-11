“Contadini in erba”, oggi alle 15.30 su Videolina, fa tappa a Bosa con Veronica Fadda (foto) , sulle rive del Temo, per conoscere due giovani fratelli che hanno deciso di scommettere sul territorio e di portare avanti l'azienda agricola di famiglia.

Giovannino e Ottavia Pusceddu hanno rispettivamente 37 e 31 anni. Alle spalle due percorsi universitari che li hanno portati lontano, per poi riabbracciare le proprie origini. Lui, dopo la laurea in viticoltura ed enologia ha lasciato l’Isola e ha girato il mondo per conoscere a 360 gradi il mondo della vendemmia. Lei, dopo la magistrale in qualità e sicurezza dei prodotti alimentari, ha deciso di sposare l'entusiasmo del fratello, rientrato in Sardegna per dar vita a un nuovo capitolo lavorativo.