VaiOnline
Telecomando
08 ottobre 2025 alle 00:30

“Contadini in erba”  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Stasera alle 21 su Videolina appuntamento con “Contadini in erba”, curato e condotto da Veronica Fadda. La trasmissione farà tappa a Berchidda, dove conosceremo Silvia Sanna, 36 anni, apicoltrice (a sinistra nella foto, accanto alla giornalista) con una laurea in economia e finanza e un passato lavorativo lontano dalla campagna. Dopo anni trascorsi fuori dalla Sardegna, Silvia Sanna ha scelto di cambiare direzione e di dedicarsi al mondo delle api, seguendo il desiderio di costruire un percorso vicino alla natura. Con lei scopriremo i segreti dell’apicoltura: dai melari agli alveari, fino a un’esperienza immersiva in una casa molto particolare. Veronica Fadda incontrerà anche Gavino Pala, apicoltore che segue un allevamento di api regine.

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Inchiesta

«Telenovela infinita, rischiamo di fallire»

La rabbia di commercianti e ristoratori ingabbiati dalle trincee dei lavori in corso 
Sara Marci
L’operazione

Inchiesta “Termine”, una pista punta sulla mafia albanese

Gli uomini della Dda indagano sui canali d’arrivo della cocaina 
Francesco Pinna
Il delitto di Palau

Ragnedda tenta il suicidio in cella

Il legale Luca Montella: «È successo qualcosa che ci si poteva aspettare» 
Andrea Busia
Il caso

Medici volontari per l’emergenza, la burocrazia dice no

La sindaca di Dorgali: ringrazio i tre professionisti dell’Ogliastra 
Marilena Orunesu
La legge

Comparto unico,  oggi il via libera ma senza parità

Un passo verso il riequilibrio Motzo: avviato un percorso 