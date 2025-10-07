Stasera alle 21 su Videolina appuntamento con “Contadini in erba”, curato e condotto da Veronica Fadda. La trasmissione farà tappa a Berchidda, dove conosceremo Silvia Sanna, 36 anni, apicoltrice (a sinistra nella foto, accanto alla giornalista) con una laurea in economia e finanza e un passato lavorativo lontano dalla campagna. Dopo anni trascorsi fuori dalla Sardegna, Silvia Sanna ha scelto di cambiare direzione e di dedicarsi al mondo delle api, seguendo il desiderio di costruire un percorso vicino alla natura. Con lei scopriremo i segreti dell’apicoltura: dai melari agli alveari, fino a un’esperienza immersiva in una casa molto particolare. Veronica Fadda incontrerà anche Gavino Pala, apicoltore che segue un allevamento di api regine.