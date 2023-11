Per l’ottava puntata di “Contadini in erba” Veronica Fadda (foto) e la sua troupe oggi alle 21 su Videolina fanno tappa a Villamassargia per scoprire i segreti e la storia della Cantina Rubiu. Ad accoglierla in azienda Roberto (foto) , 38 anni, che dopo una lunga esperienza nel settore sanitario ha deciso di seguire le orme del padre, ormai in pensione, portando avanti la realtà vitivinicola familiare.

Con lui faremo un viaggio indietro nel tempo, sino alla metà del 1800, quando il trisnonno Giovanni comprò i terreni da una famiglia spagnola. Lì coltivò l’alicante, che ancora oggi costituisce uno dei tratti distintivi dell'azienda. Con Roberto conosceremo i vigneti, la vecchia cantina e i suoi vini.

