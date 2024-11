La sua passione per la vinificazione è nata quando era solo una bambina. Del resto il mondo delle campagne l'ha conosciuto in casa, con la famiglia che trasformava la propria uva in ottimo vino. Oggi Antonella Pisu ha 40 anni e vive ad Atzara dove porta avanti la sua “Dolce vigna”. Dopo la laurea in microbiologia e una professione che l'ha portata in giro per l'Italia è arrivato un cambio di rotta decisivo. «Ho deciso di seguire i miei sogni. Così sono tornata all'Università e mi sono laureata in Enologia. Poi sono arrivate la vigna e la mia linea di cosmetici a base di polifenoli estratti dalle mie piante», racconta Antonella, che non ha mai messo da parte microscopio e camice bianco. La sua storia è la protagonista di “Contadini in erba”, stasera alle 21 su Videolina e condotto da Veronica Fadda.