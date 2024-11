Si chiama Federico Azuni, ha 33 anni, vive a Olzai e il suo è il volto della settima puntata di “Contadini in erba”. Dopo gli studi come perito elettronico e la laurea in Agraria, Federico ha deciso di scommettere sui suoi sogni e desideri, senza però abbandonare il paese e la campagna. Oggi, spinto dal suo amore per la natura e per le sue radici, si divide tra i campi e un agriturismo che gestisce con la famiglia. Dopo una prima passeggiata nell'orto, Veronica Fadda e il suo ospite andranno anche a visitare uno dei simboli di Olzai: il vecchio mulino, oggi museo, che ancora funziona grazie alla forza dell'acqua. Prima dei saluti finali il contadino in erba spiegherà la preparazione del pane modde a base di semola di grano duro.