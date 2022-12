Contadini, il capocorsa è Danilo Casula 

La scelta del capocorsa di San Giovanni cade, per tradizione, intorno all’8 dicembre, festa dell’Immacolata. Ma quest’anno è slittata e comunque non si poteva arrivare al Natale senza aver nominato su Componidori. E infatti ieri sera è arrivata la decisione del presidente. «Una scelta fatta col cuore» ha detto Mauro Solinas, «conosco Danilo fin da quando era bambino e l’ho visto crescere e partecipare alle tante Sartiglie. La mia è stata, dunque, una scelta naturale». Ieri sera nella chiesa di San Giovanni dei fiori si respirava già aria di festa, tanti amici e parenti hanno accolto con grande gioia la notizia. Ora è già Sartiglia. Al via i preparativi e l’allenamento dei cavalieri.

L’attesa è finita ieri sera, intorno alle 20, nella chiesa di San Giovanni dei fiori, dove si respirava già aria di Sartiglia. Il presidente del Gremio di San Giovanni Mauro Solinas ha svelato alla corporazione dei contadini il suo prescelto. Sarà Danilo Casula, alle spalle venti edizioni della corsa alla stella, ad aprire le danze della Sartiglia 2023. Danilo Casula, 39 anni, sarà accompagnato da Bernardino Ecca e Tore Montixi, due cavalieri di grande esperienza e bravura. Ecca e Montisci, in particolare, hanno sempre regalato spettacolari numeri alle pariglie e sono conosciuti come Le iene. E sarà un’edizione particolarmente attesa perché arriva dopo gli anni della pandemia.

L’attesa è finita ieri sera, intorno alle 20, nella chiesa di San Giovanni dei fiori, dove si respirava già aria di Sartiglia. Il presidente del Gremio di San Giovanni Mauro Solinas ha svelato alla corporazione dei contadini il suo prescelto. Sarà Danilo Casula, alle spalle venti edizioni della corsa alla stella, ad aprire le danze della Sartiglia 2023. Danilo Casula, 39 anni, sarà accompagnato da Bernardino Ecca e Tore Montixi, due cavalieri di grande esperienza e bravura. Ecca e Montisci, in particolare, hanno sempre regalato spettacolari numeri alle pariglie e sono conosciuti come Le iene. E sarà un’edizione particolarmente attesa perché arriva dopo gli anni della pandemia.

La gioia

«Sto vivendo una grande emozione nel pensare che vestirò gli abiti de Su Componidori» ha detto Danilo Casula. «Nella scelta di chi scenderà alla stella terrò conto degli amici e dei parenti e spero di poter restituire ciò che in vent’anni mi è stato regalato dai vari capicorsa».

Il prescelto

La scelta del capocorsa di San Giovanni cade, per tradizione, intorno all’8 dicembre, festa dell’Immacolata. Ma quest’anno è slittata e comunque non si poteva arrivare al Natale senza aver nominato su Componidori. E infatti ieri sera è arrivata la decisione del presidente. «Una scelta fatta col cuore» ha detto Mauro Solinas, «conosco Danilo fin da quando era bambino e l’ho visto crescere e partecipare alle tante Sartiglie. La mia è stata, dunque, una scelta naturale». Ieri sera nella chiesa di San Giovanni dei fiori si respirava già aria di festa, tanti amici e parenti hanno accolto con grande gioia la notizia. Ora è già Sartiglia. Al via i preparativi e l’allenamento dei cavalieri.

San Giuseppe

Un mese fa era stato il Gremio dei falegnami ad aver fatto la scelta del capocorsa, che vestirà i nastri rosa e celeste: Giampaolo Mugheddu guiderà la manifestazione di martedì 21 febbraio. «Un’emozione grandissima, adesso inizia il bello» aveva commentato il cavaliere subito dopo la presentazione al Gremio. La nomina, come da tradizione, era arrivata in gran segreto. Anche la presentazione a tutti i componenti della corporazione nella sede di via Eleonora si è svolta in maniera riservata. «Abbiamo voluto tornare alle tradizioni del passato» aveva spiegato il majorali Antonio Mugheddu. Nella piccola sede a pochi passi dal Duomo non erano mancate le emozioni forti, gli applausi e le lacrime. Giampaolo Mugheddu, 38 anni ingegnere edile, sarà accompagnato in questa avventura dal fratello Gianluca e da Francesco Loi. Un terzetto di grande esperienza, che in passato più volte ha corso insieme e che ha già vestito cilindro e camelia: Gianluca è stato Componidori dei Falegnami nel 2007 mentre Francesco Loi ha guidato i Contadini un anno fa. Giampaolo Mugheddu è alla sua quattordicesima Sartiglia.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata