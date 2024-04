Contadini e turisti per ripopolare l’isola 

Ripopolare l’Asinara creando opportunità di lavoro con infrastrutture e servizi, ristrutturando vecchi immobili e ripristinando le attività tradizionali legate alla coltivazione della terra per ridare slancio all’economia dell’isola. Tutto in linea con la nuova politica del Piano del Parco, strumento che dopo l’aggiornamento, coordinato dall’architetto Giovanni Maciocco, affronta la fase di attuazione, con novità che rivoluzioneranno le prospettive future dell’Asinara. A partire dal ripopolamento dei due borghi, Cala Reale e Cala D’Oliva, trasformate in zone D, capaci di ospitare attività ricettive e centri di alta formazione. «A cambiare la prospettiva di sviluppo, - spiega il commissario Giovanni Cubeddu - sarà l’accordo in fase di definizione tra Ente Parco, comune di Porto Torres, demanio dello Stato e Università di Sassari, in base al quale tutte le strutture di Cala Reale passeranno dal demanio nella gestione diretta del Parco».

Edifici come la Casa del Parco con le sale didattiche e conferenze, la struttura dell’ex farmacia e gli stabili situati in prossimità, complessivamente potranno garantire una ricettività di oltre 100 posti letto. «Il ripopolamento passa attraverso le opportunità lavorative – aggiunge Cubeddu - quindi anche tramite la riqualificazione delle attività agropastorali con strumenti di agricoltura biologica, micro attività molto qualificate con modelli di produzione da esportare a livello regionale». I primi risultati entro i prossimi sei mesi con l’approvazione del Piano del Parco da parte della Regione.

