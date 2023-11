«Contadini a rischio estinzione» 

Si sentono figli di un dio minore. Senz’acqua irrigua lo sviluppo agricolo a Tertenia è limitato: nessun tipo di produzione intensiva per chi volesse coltivare ortaggi destinati al commercio, comuni in tutto il territorio fatta eccezione per le zone più a sud. La condotta irrigua per il sud Ogliastra, la cui fase di progettazione curata dal Consorzio di bonifica ha appena ottenuto il nulla osta dal ministero della Transizione ecologica sul procedimento di verifica di assoggettabilità alla Via, non coinvolge né la vallata del Pelau, in agro di Jerzu, né Tertenia.

L’appello

Il sindaco di Bari Sardo, Ivan Mameli, dà l’impulso per integrare la rete a beneficio di quei territori. «È doveroso progettare una diramazione che consenta di far fronte alle richieste di due paesi vicini a forte vocazione agricola come Jerzu e Tertenia. La fonte di approvvigionamento è capiente per tutti e perciò serve progettare e realizzare tutte le infrastrutture necessarie».

Attesa storica

Il sindaco di Tertenia, Giulio Murgia, sa bene che gli agricoltori del suo paese sono limitati. «A noi serve l’acqua, da qualsiasi parte arrivi», esordisce Murgia. Che raccoglie l’assist del suo collega di Bari Sardo, altro centro a vocazione agricola che attende, da anni, la realizzazione della condotta sud, ora in mano ai progettisti. «Dice bene Ivan Mameli quando afferma che è doveroso e opportuno prevedere una diramazione. Da noi sono vietate coltivazioni orticole proprio perché non disponiamo del servizio che, invece, è garantito nelle altre zone dell’Ogliastra. Così ci sentiamo cittadini di serie B». Gli imprenditori agricoli hanno margini ridotti sul mercato: «Nel nostro territorio - aggiunge Murgia - dobbiamo limitarci ad attività a secco e se, come di questi tempi, la siccità morde, diventa un’impresa anche poterle praticare».

Tempi biblici

La procedura per la condotta sud del Consorzio di bonifica era cristallizzata al Ministero. La svolta è arrivata nei giorni scorsi, quando al Protocollo dell’ente di viale Pirastu una missiva da Roma ha annunciato il rilascio del nulla osta del procedimento di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di impatto ambientale. La sottocommissione ha accertato che il progetto «non determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi, e pertanto non deve essere sottoposto al procedimento di Via». Mameli puntualizza: «Siamo soddisfatti per la pronuncia del Ministero, anche se credo sia assurdo che l’iter burocratico sia rimasto fermo un anno e mezzo. Il territorio aspetta l’opera, che è fondamentale, da troppo tempo. Ora occorre procedere spediti».

