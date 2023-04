“Conta e cammina”: a Macomer tutti i linguaggi della legalità  

Memoria, impegno e diritti: sono i temi al centro del Festival “Conta e cammina – la legalità appartiene al tuo sorriso” che anche quest'anno animerà Macomer dal 12 al 15 aprile. Un'ottava edizione in memoria del 45esimo anniversario dell'omicidio mafioso di Peppino Impastato, ricca di spunti e riflessioni su giustizia, integrazione, cittadinanza identità e libertà, che coinvolgerà gli studenti delle scuole elementari e medie con giornate articolate per fascia d'età. Previsti inoltre incontri presso le scuole superiori del territorio e serate dedicate al pubblico adulto. In programma un ricco tabellone, tra incontri, spettacoli, proiezioni, laboratori interattivi per le scuole, mostre, presentazione di libri e conferenze. Tra gli ospiti: Pino Manzella, Marcella Stagno, Carlo Bommarito, Pier Mario Rota, ideatore del progetto Fairplay Lovers e gli attori delle compagnie teatrali Alma Rosè e ViaMentana Teatro.

Ecco gli appuntamenti serali aperti al pubblico. Partenza 12 aprile alle 20 al Centro Servizi Culturali, con la proiezione di “Aria ferma”, film girato nell'ex carcere di San Sebastiano di Sassari, risalente al XIX secolo e dismesso nel 2000, prodotto col supporto di Sardegna Film Commission. Il 13 aprile alle 19 la presentazione del libro “Peppino Impastato: la memoria difficile” con Pino Manzella ei compagni di Peppino Impastato. Il 14 aprile il reading teatrale “ Io ricordo”, della compagnia Alma Rosè ispirata alla vita di Liliana Segre. Grande chiusura con “Lunga è la notte – Peppino Impastato”, spettacolo teatrale della compagnia ViaMentana Teatro.

