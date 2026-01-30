Conta dei danni dopo il ciclone,  il bilancio si fa sempre più pesante 

Allagamenti, frane, alberi sradicati, muri crollati. Mentre continua la conta dei danni dopo il passaggio del ciclone Harry, il bilancio si fa sempre più pesante. A Uta , dove il Comune ha dichiarato lo stato di calamità naturale, l’amministrazione chiede ora il riconoscimento dei danni e l’accesso alle misure di sostegno. «Fortunatamente la gestione delle fasi più critiche dell’emergenza è stata condotta con puntualità e grande attenzione da parte di tutti», dice il sindaco Giacomo Porcu che ringrazia «i dipendenti comunali, la polizia locale e la compagnia barracellare».

Anche a Villasor si vedono gli effetti del ciclone Harry, e non solo nelle campagne. Il Comune ha calcolato finora 200mila euro di danni. «Danni alle strade rurali e al manto stradale del centro urbano», dice il sindaco Massimo Pinna. «In alcuni casi le strade sono state distrutte». Osservati speciali i parchi.

Stato di calamità naturale anche a Ballao . La decisione è stata presa dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Chicco Frongia. Nei giorni di maltempo la pioggia intensa, accompagnata da forti raffiche di vento, ha provocato allagamenti, alberi sradicati, smottamenti e frane. Disagi anche nel centro abitato, con infiltrazioni negli uffici comunali, nell’archivio e in alcune abitazioni private. Pesante il bilancio nelle zone rurali, dove strade di penetrazione agraria sono diventate impraticabili e diversi terreni coltivati, in particolare quelli seminati a grano, hanno subito danni che rischiano di compromettere il raccolto. ( l.e.-m.p.-s.m. )

