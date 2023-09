Consumi record a Cagliari e Nuoro Cannabis, la prima volta alle medie 

Il direttore del Serd di Cagliari parla di «un utilizzo spropositato» di cannabis, e di consumi elevatissimi di eroina, cocaina e altre sostanze. I 2.500 pazienti del servizio sono dunque solo la punta dell’iceberg, in una città - e in una regione - ai vertici della classifica nazionale dell’uso di droghe. L’ultimo studio è stato condotto dall’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri di Milano che, analizzando i residui metabolici delle sostanze stupefacenti nelle acque urbane arrivate ai depuratori, ha fatto una stima dei consumi della popolazione in 33 città campione di venti regioni.

I numeri dello studio

Nuoro e Cagliari sono le città (con Bologna, Fidenza, Trento e Trieste) dove si consuma più cannabis: 100 dosi al giorno ogni mille abitanti, il doppio della media italiana. Significa (stando a questa stima) che nel capoluogo della Sardegna si contano ogni giorno almeno 15mila dosi, e poco meno di 4mila a Nuoro. Cagliari è oltretutto fra le città che registrano i maggiori consumi di ketamina, ben oltre la media di 5 mg al giorno per mille abitanti. E consumi importanti di metamfetamina ed ecstasy (Mdma). Al Serd di Cagliari (sede in via dei Valenzani che comprende anche l’utenza di Quartu), spiega il direttore Antonio Demontis, «arrivano i minori mandati dal Tribunale perché sorpresi alla guida sotto l’effetto di alcol o droga; altrimenti, per altre vie, non ne vediamo neanche uno». Significa che le famiglie, e la scuola, non fanno segnalazioni.

La fascia degli adulti

«Arriva poi tutta quella fascia di adulti dai 25 ai 50 anni. Sono gli eroinomani, e soprattutto i cocainomani che, a differenza degli altri, sono consumatori ben mimetizzati nel tessuto sociale, colletti bianchi che vengono mandati in affidamento al nostro servizio come misura alternativa alla carcerazione, perché magari sono stati sorpresi a spacciare». Ci sono, poi, «anche quelli che prendono atto della situazione perché magari hanno perso il lavoro», oppure hanno finito per avere problemi in famiglia. «A loro diamo il metadone, unica arma per poter contare su una qualità di vita mentre si sta seguendo un percorso».Va detto che, sottolinea Demontis, «oggi non esiste più la dipendenza da una sola sostanza. La regola è la politossicodipendenza, per cui in una singola bustina viene messo di tutto: cocaina insieme a eroina, altri oppiacei e cannabinoidi. E un ulteriore problema è che, per diminuire la quantità di principio attivo, in una bustina di dieci grammi ben più di un terzo è fatto di sostanze da taglio come talco, mannite (un lassativo), spesso più pericolose delle droghe stesse».

Sostanze nell’alcol

Il poliabuso viene sottolineato anche da Gianfranco Oppo, esperto di politiche giovanili che lavora con progetti mirati soprattutto nelle scuole. «Mix micidiali di ketamina e altre sostanze spesso annegate nell’alcol, la vera droga dei poveri». Sostanze che i ragazzi acquistano facilmente anche su internet, dove si trova di tutto, compresi i funghi allucinogeni e gli anabolizzanti». Adesso, aggiunge, «stiamo osservando un abbassamento dell’età del primo consumo, addirittura casi di dodicenni e tredicenni. Un’emergenza nell’emergenza, perché l’uso di queste sostanze nell’età evolutiva nuoce a uno sviluppo nella norma». Distrazione, sonnolenza, iperattività sono talvolta segnali che non vengono colti per quello che realmente celano. «Sono interpretati dagli adulti in maniera ingenua, mentre spesso nascondono il consumo di queste sostanze. Si cerca lo sballo come metodica distraente, anche rispetto all’enorme disagio patito dai ragazzi durante il Covid». Nelle scuole, spiega Gianfranco Oppo, «emerge sempre più una condizione di “languishing”, un senso di stagnazione e di vuoto che spinge tanti a cercare sensazioni forti nelle droghe, anche quelle più pericolose».

Gli effetti sottovalutati

Don Luca Manconi, educatore della cooperativa Casa Emmaus, dice che, «in tutto il Sud Sardegna, da Cagliari al Sulcis-Iglesiente, assistiamo al consumo di una quantità ingente di sostanze di ogni tipo: cannabinoidi, ketamina, cocaina, eroina (soprattutto fumata), crack». I ragazzi, «anche preadolescenti, usano inoltre psicofarmaci, pasticche con cui fanno i mischioni sciolti dentro le bottiglie di alcolici». Sostanze pericolosissime, tuttavia, sottolinea, «oggi si sottovalutano i danni causati dai cannabinoidi. Con i minori in comunità, invece, abbiamo assistito a slatentizzazioni di patologie psichiatriche a seguito del semplice consumo, fenomeni di psicosi e di dipendenza vera e propria».

