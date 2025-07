Consumi in calo, ma si spende di più 

A maggio le vendite al dettaglio su base annua sono aumentate in valore dell’1,3% ma diminuite in volume dello 0,3%. In pratica gli italiani, a causa della crescita dei prezzi, hanno speso di più per comprare di meno.

Secondo i dati diffusi dall'Istat, su base mensile si è registrata una riduzione sia in valore (-0.4%), sia in volume (-0,5%) con un calo consistente soprattutto per i beni alimentari (-0,9% in valore, -1,2% in volume). Ma se il calo congiunturale è legato al confronto con un mese nel quale è caduta la Pasqua, su base annua per gli alimentari si segnala un aumento della spesa del 2,5% per un calo in volume dei prodotti acquistati dello 0,4%. Le famiglie a fronte di questa situazione guardano sempre di più alla grande distribuzione e all'interno di questa ai discount alimentari con un aumento della spesa in valore a maggio su base tendenziale del 4,5% a fronte dell'1,3% delle vendite complessive.

L’allarme

Le associazioni del commercio hanno espresso preoccupazione per la stagnazione dei consumi e per il calo delle vendite registrato soprattutto dai negozi più piccoli, sottolineando il rischio di desertificazione commerciale a fronte della chiusura delle imprese più piccole. Una speranza di ripresa dei consumi arriva dai saldi che partono oggi in tutta Italia.

Secondo un sondaggio Confesercenti Ipsos già oltre sei italiani su dieci hanno pianificato di fare acquisti con un giro d’affari stimato di 3,5 miliardi euro e un budget medio previsto di 218 euro. Oltre la metà di coloro che si sono detti orientati ad approfittare delle svendite (il 53% del 62% pronto a comprare in saldo) ha dichiarato che comprerà calzature mentre il 50% guarderà all’abbigliamento.

Le variazioni

Per quanto riguarda i beni non alimentari l’Istat spiega che si registrano variazioni tendenziali eterogenee tra i vari gruppi. Gli aumenti maggiori riguardano i prodotti di profumeria, cura della persona (+4,3%) e foto ottica e pellicole, supporti magnetici, strumenti musicali (+2,7%) mentre i cali più consistenti si osservano per cartoleria, libri, giornali e riviste (-3,5%) e dotazioni per l’informatica, telecomunicazioni, telefonia (-2,6%).

Rispetto a maggio 2024, il valore delle vendite al dettaglio è in aumento per la grande distribuzione (+3,2%), risulta in calo per le imprese operanti su piccole superfici (-0,4%) e il commercio elettronico (-0,9%), ed è stazionario per le vendite fuori dai negozi.

Le associazioni dei consumatori segnalano le difficoltà nelle quali si trovano le famiglie costrette a svuotare il carrello mentre quelle delle imprese del commercio chiedono interventi sul fronte fiscale per dare fiato alla famiglie e incentivare la ripresa dei consumi.

«I segnali positivi che arrivano dal mercato del lavoro, dall'inflazione e dalla riduzione dei tassi di interesse - sottolinea ancora Confesercenti - non sono, per ora, sufficienti a sostenere l'auspicata ripresa dei consumi. Occorre intervenire con una riforma fiscale che alleggerisca davvero il carico sulle famiglie, e dando i necessari sostegni alle attività di vicinato».

