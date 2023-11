Consumi in calo, crollano i mutui 

Dati peggiori del previsto sui consumi, a settembre, preoccupano molti osservatori, mentre Nomisma registra un crollo delle erogazioni dei mutui per comprare casa del 40%, dall'inizio dell'anno, e parla di nuova emergenza. Il peso delle rate per chi ha finanziamenti a tasso variabile raggiunge, secondo la società di ricerca, livelli di allerta per tutte le fasce di reddito fino a 1.900 euro netti mensili, con un peso che arriva a superare il 60% del reddito netto familiare per effetto delle politiche restrittive della Bce.

La situazione

Da una parte i tassi di interesse a livelli che non si vedevano da dieci anni, dall'altra l'effetto caro-prezzi sui consumi. Così «le risorse delle famiglie si stanno esaurendo», mentre si continua a spendere sempre di più per comprare di meno, è la segnalazione che arriva da Confesercenti. Guardando ai dati, l'Istat a settembre 2023 registra un nuovo calo mensile delle vendite al dettaglio, sia in valore, dello 0,3%, sia in volume, pari al doppio. L'andamento del terzo trimestre è piatto in termini di spesa per i consumi - dopo cinque trimestri consecutivi di crescita - ma, per effetto dell'inflazione, le quantità acquistate calano. E nel confronto con settembre 2022, al netto dei prezzi, i consumi reali scendono del 4,4% a fronte di pagamenti maggiori dell'1,3%. In questi numeri c'è «un campanello d'allarme» per le chance di ripresa nei mesi finali del 2023, secondo l'ufficio studio di Confcommercio che vede «diffusi segni negativi» nelle dinamiche di tutti gli indicatori congiunturali, con l'eccezione della «sorprendente tenuta dell'occupazione». La Cna chiede allora di pensare urgentemente a misure per rilanciare la crescita ed esprime preoccupazione per i consumi, così come le associazioni consumeristiche.

L’inflazione

Il Codacons stima il calo degli acquisti reali, al netto dei prezzi, in 1.386 euro l'anno a famiglia e parla di effetto caro-prezzi che non si ferma. Nemmeno il calo dell'inflazione a ottobre - quando il tasso è sceso all'1,8% - salverà il commercio e i consumi, secondo il presidente Carlo Rienzi, perché la frenata dei prezzi al dettaglio sarebbe «un mero effetto ottico dovuto al crollo dei beni energetici».

RIPRODUZIONE RISERVATA