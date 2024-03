Consumi, i sardi tirano la cinghia 

L’inflazione a febbraio rallenta, ma pesa ancora tanto sul portafoglio delle famiglie, che spendono di più per acquistare di meno, perdendo in media 240 euro al mese proprio a causa degli aumenti. A condizionarla sicuramente l’aumento dell’energia e il mancato controllo dei prezzi sui generi alimentari, non sempre generati da un analogo aumento dei costi di trasporto. A preoccupare maggiormente è dunque il quadro delle vendite, perché riflette una situazione ancora di grande difficoltà per la ripartenza dei consumi reali delle famiglie.

Il potere d’acquisto

«I prezzi sono aumentati del 38%, ma il potere d’acquisto degli stipendi fissi è diminuito», dice Giuliano Frau, presidente regionale Adoc Consumatori. «In assenza assoluta di un governo forte che possa calmierare i prezzi l’inflazione non cambia. Questa è drogata dalla speculazione dei prezzi che non hanno alcuna giustificazione sui costi della materia prima». L’Istat ha reso noti i dati territoriali dell’inflazione di febbraio, stabile allo 0,8 %, in base ai quali poi l’Unione nazionale consumatori ha stilato la classifica delle dieci città italiane più care.

Il salasso

Sul podio Bolzano, dove l’inflazione pari all’1,7%: una famiglia media spende 492 euro in più all’anno. Il secondo posto va a Brindisi, dove il rialzo dei prezzi del 2,1%, il record del mese di febbraio, determina un incremento di spesa annuo pari a 398 a famiglia. A seguire Napoli che, con +1,7% ha una spesa supplementare pari a 375 euro annui per una famiglia tipo. Per trovare una città sarda nella classica bisogna arrivare al diciassettesimo posto, dove si colloca Olbia con +1,1% di inflazione. Mentre Cagliari e Sassari sono entrambe al trentaduesimo con un +0,8%. La graduatoria ci dice anche quali sono le città più virtuose: nove, infatti, sono in deflazione. Tra queste la medaglia d’oro va a Campobasso, che registra l’inflazione più bassa d’Italia, pari a -0,9%. Con un risparmio per le famiglie di circa 186 euro su base annua. La medaglia d’argento va, invece, a Imperia, dove la diminuzione dei prezzi dello 0,7% indica un calo di spesa annuo pari a 157 euro. E infine quella di bronzo spetta a Pescara che con -0,7% ha un taglio delle spese pari a 156 euro all’anno per una famiglia tipo.

I conti per regione

Infine la terza classifica riguarda le regioni quelle più costose e quelle più risparmiose. Del primo gruppo fanno parte, con un’inflazione annua a +1%, il Trentino Alto Adige che registra a famiglia un aggravio medio pari a 284 euro su base annua. Segue il Veneto, dove la crescita dei prezzi dell’1,1% implica un’impennata del costo della vita pari a 274 euro, terza il Lazio (+1,1% e +269 euro). Del secondo invece il Molise (-0,8%, -166 euro), seguito dall’Abruzzo, sempre in deflazione (-0,2%, pari a -43 euro). La Sardegna si colloca al sedicesimo posto, registrando un’inflazione dello 0,3 % e un rincaro di 58 euro annui per una famiglia media. «La differenza tra le città o le regioni – precisa Frau – dipende dall’utilizzo dei beni consumabili e dai servizi che un determinato luogo rispetto ad altri offre. Questo genera una forma di aumento a macchia di leopardo, andrebbe fatta un’analisi approfondita e spietata se davvero si vuole porre fine al problema dell’inflazione».

