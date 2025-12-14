VaiOnline
Lanusei.
15 dicembre 2025 alle 00:38

Consultorio, Open day per la prevenzione dedicato alle donne  

L'Asl Ogliastra apre le porte del Consultorio mercoledì per un open day. Un'iniziativa di ascolto e vicinanza che l'azienda sociosanitaria ogliastrina vuole dedicare ai cittadini, con l’obiettivo di favorire l’accesso ai servizi e promuovere la cultura della prevenzione.

Dalle 9 alle 17.30 alla Casa della Salute si potrà accedere liberamente e senza prenotazione. L’assistente sanitaria Giulia Monni fornirà indicazioni su prevenzione oncologica, vaccinazioni, sicurezza domestica e stili di vita salutari. La ginecologa Silvia Pirarba seguirà il “Percorso donna”, per affrontare tematiche legate alla salute femminile e di coppia, menopausa e procreazione medicalmente assistita. Le ostetriche Maria Rosaria Melis e Silvia Murgia offriranno consulenze mirate, le psicologhe Cecilia Puddu e Susanna Ferreli saranno a disposizione per colloqui su violenza di genere, disagio giovanile, il bullismo, la genitorialità. L’assistente sociale Emilia Sechi illustrerà gli strumenti e i servizi di sostegno economico e sociale dedicati a donne, famiglie e caregiver in situazioni di vulnerabilità. «Siamo beneficiari del progetto Pnes, che rafforza l’attività dei consultori familiari – spiega Lorena Paola Urrai, direttrice dei servizi sociosanitari – Con questo approccio intendiamo riconoscere le differenze, valorizzare le diversità e garantire pari opportunità di salute».

A partire da gennaio, ulteriori Open Day verranno organizzati nelle altre sedi. A Tortolì il 19 febbraio, a seguire, Jerzu e Seui. (f.me.)

