Consultorio, la lunga attesa 

Era il 23 giugno 2025 quando il Comune di San Sperate annunciava l'apertura del consultorio familiare nei locali del centro diurno per anziani di via Sicilia. A quasi un anno di distanza, l'inaugurazione, che pareva imminente, non è ancora avvenuta.

Il progetto, studiato dall'amministrazione insieme al distretto Area Ovest della Asl 8 di Cagliari, prevede l'avvio di attività consultoriali e ambulatoriali, dal servizio di ginecologia a quello di diabetologia, con lo scopo di rafforzare la medicina di prossimità. Il piano è quello di trasformare gli spazi di via Sicilia in un vero e proprio centro per la salute, avvalorato anche dalla decisione di trasferire la Guardia medica per il momento situato in via Sassari, nello stesso ambiente.

I lavori di adeguamento dello stabile disposti dalla Asl, al fine di rendere gli spazi idonei ad accogliere personale sanitario e pazienti, si sarebbero dovuti concludere nel giro di qualche mese ma, a undici mesi dall'annuncio, i ritardi sono ormai innegabili.

Colpa della burocrazia e delle procedure politiche che hanno dilatato i tempi, fanno sapere dalla Asl: «L'ufficio tecnico è in attesa della dichiarazione di conformità di alcuni impianti, dopodiché potremo iniziare a programmare le attività», spiega il direttore Pierpaolo Patteri che, tuttavia, non si sbilancia nel fornire una data certa per l'apertura.

Le attività sanitarie verranno dunque dislocate e si integreranno a quelle che saranno ospitate dalla Casa di comunità in corso di realizzazione a Decimomannu, come precisato dal direttore, il quale sottolinea che non si tratterà di un trasferimento come inizialmente parso: «La sede principale del consultorio resterà lì. Ciò a cui stiamo lavorando è una capillarizzazione delle attività, al fine di rendere i servizi sanitari più accessibili ai cittadini, senza privarli di quelli già esistenti. Abbiamo dunque accolto con piacere la proposta del comune di San Sperate di mettere a disposizione i propri spazi», dichiara Patteri.

Un problema, quello dell'accessibilità alla sanità, particolarmente sentito nel paese di San Sperate, per lungo tempo sprovvisto di servizi primari come quello pediatrico. «Tra noi e la Asl c’è un'unione di intenti. L'azienda ha risposto alle nostre esigenze accogliendo la proposta di portare gli specialisti direttamente nel nostro comune ed eliminando il problema degli spostamenti di cittadini talvolta anche fragili», afferma l'assessore ai servizi sociali Raffaele Vargiu. «Siamo consapevoli dell'allungarsi dei tempi ma confidiamo nell'avvio dei servizi nel più breve tempo possibile».

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