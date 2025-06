Consultorio familiare in via Sicilia 

Il consultorio familiare trasferito da Decimomannu a San Sperate. Il motivo? La chiusura per lavori (finanziati con il Pnrr) del poliambulatorio decimese. Intanto anche la guardia medica sansperatina, attualmente sotto al municipio di via Sassari, cambia sede. Due servizi, una sola casa: il centro diurno comunale, quello che attualmente ospita (ancora per poco) la Sos sansperatina in attesa di trasferirsi anch’essa negli spazi ricavati nel Municipio.

Per il consultorio e la guardia medica quindi la Asl 8 ottiene in comodato d’uso lo stabile di via Sicilia.

L’annuncio

«Siamo lieti di annunciare un passo fondamentale per il potenziamento dei servizi sanitari nel nostro territorio», ha dichiarato il sindaco Fabrizio Madeddu. «Per anni, la nostra comunità, sebbene in crescita demografica, ha lamentato la carenza di servizi sanitari sul territorio, al di fuori della guardia medica. Con un forte impegno per la salute e il benessere dei nostri concittadini, abbiamo messo a disposizione della Asl i nostri locali di via Sicilia, in una posizione centrale e facilmente raggiungibile anche dai comuni limitrofi come Monastir, Villasor, Decimomannu, Assemini e Sestu, grazie alla vicinanza alle Statali 130 e 131». I locali del centro diurno, seppur idonei, avranno bisogno di lavori per renderli adatti ad accogliere sia la guardia medica sia il consultorio. «I locali, precedentemente destinati a centro diurno per anziani, sono stati ritenuti idonei e saranno oggetto di adeguamento a carico della Asl per garantire spazi funzionali e accoglienti», precisa il sindaco.

Il servizio

Il consultorio familiare è «un punto di riferimento fondamentale per la salute della donna, della coppia e della famiglia, sarà temporaneamente trasferito a San Sperate in attesa dei lavori di adeguamento del poliambulatorio di Decimomannu », dichiara Madeddu.

La Asl solo pochi giorni fa, con una nota ufficiale, aveva spiegato che a Decimomannu nascerà «la casa di comunità hub, una realtà innovativa e all’avanguardia, pensata per offrire servizi sanitari integrati e vicini alle persone», come una «presenza medica continuativa, 24 ore su 24, 7 giorni su 7». Non è chiaro quando cominceranno i lavori, ma potrebbe trattarsi di giorni o al massimo settimane.

Non si conosce la durata degli interventi al poliambulatorio di Decimomannu e di conseguenza il consultorio probabilmente resterà a San Sperate per un po’ di tempo. La scommessa è nella logistica: cercare di avere meno disagi possibili durante i vari trasferimenti tra Sos, guardia medica e consultorio.