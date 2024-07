Consultorio da 14 mesi senza ginecologo 

Allarme nei quartieri storici di Marina, Villanova, Stampace e Castello, dove esplode la protesta delle donne. «Ci sentiamo abbandonate», gridano.

Il motivo? Da aprile 2023 il Consultorio di via Sassari, punto di riferimento per tutte coloro che vivono nel centro storico e in altri popolosi quartieri cittadini, è privo del servizio di ginecologia. La situazione è simile anche in quello di via Is Maglias. La loro voce è chiara e forte: il Consultorio di via Sassari deve tornare a essere un punto di riferimento per tutte.

Il problema

Da ormai 14 mesi sono dunque diverse le donne, tante anche straniere, che non possono più accedere ai servizi essenziali per la propria salute. «Ci troviamo sole e senza la possibilità di fare nel territorio di competenza, come previsto dalla legge, tutti i controlli medici necessari e dovuti, talvolta fondamentali per il nostro diritto alla salute», spiega Elisabetta Carta, portavoce della protesta, «non possiamo più fare le visite ostetrico-ginecologiche, i controlli previsti in gravidanza, non possiamo essere seguite nella contraccezione, fondamentale per evitare gravidanze indesiderate e prevenire le interruzioni anche in violenza», nonché e non da ultimo «tutti gli adempimenti previsti dalla legge per le gravidanze a rischio, che dal 2017 possono essere espletati solo dai Consultori».

Chiuso lo spazio giovani

L’assenza di una ginecologa ha inoltre chiuso le porte dello “spazio giovani”: un importante centro di educazione sessuale per adolescenti, ora sospeso per carenza di personale. «Le donne straniere, che trovavano nel consultorio un luogo di supporto grazie alle mediatrici culturali, sono ora lasciate senza guida – prosegue Carta-. Si sono sempre rivolte con fiducia al consultorio di via Sassari proprio per la possibilità di essere accompagnate e sostenute, durante le visite, dalle mediatrici linguistico-culturali che oggi ci affiancano in questa istanza, consapevoli della grave perdita nel processo di integrazione e di piena fruizione dei diritti delle donne di lingua non italiana».

La petizione

Il gruppo di residenti ha avviato una raccolta firme, raggiungendo già 150 adesioni, per chiedere il ripristino immediato del servizio ginecologico. «Non possiamo permetterci di restare senza questi servizi», evidenzia ancora Elisabetta Carta.

L’Asl

«Spero che quanto prima si riesca ad avere la ginecologa anche in via Sassari, è importante che ci sia anche e che sia una donna per venire incontro alle esigenze e necessità di tutte le donne», afferma Gianni Salis, capo distretto Area Vasta Cagliari per l’Asl, ricordando però che un ginecologo è sempre presente in via Romagna. «Ci stiamo lavorando e quanto prima si spera di poter risolvere questa situazione».

