Consultori sguarniti: mancano ginecologo, pediatra e assistenti 

Più avanza la povertà, più cresce la fila davanti ai consultori familiari. Quelli dell’Ogliastra sono in debito d’ossigeno. La carenza di personale, cronica all’ospedale di Lanusei, si estende anche al servizio socio-sanitario di base ad accesso diretto e gratuito per tutte le persone, anche minori, a tutela della salute della donna, della gravidanza e del feto, della coppia, della famiglia, dell’età evolutiva e degli adolescenti. Ogni consultorio principale deve avere un’équipe completa, ovvero un ginecologo, un pediatra, ostetriche, assistente sociale e psicologo. «Nel caso del nostro territorio - denuncia la Cisl Ogliastra - risulta che manchino un ginecologo a tempo pieno, il pediatra e le assistenti sanitarie. La presenza di un unico medico per le due sedi di consultorio comporta la possibilità di eseguire esclusivamente attività ambulatoriale».

Organico striminzito

In base al decreto ministeriale numero 77 del 2022 è previsto un consultorio principale ogni 20mila abitanti e uno secondario su base di 10mila abitanti. Le criticità del servizio sul territorio sono emerse durante il recente congresso di Cisl medici. «Lo straordinario impegno messo in campo dal personale in servizio nei consultori - dichiara Michele Muggianu, segretario di Cisl Ogliastra - non è più sufficiente a far fronte a un aumento esponenziale degli accessi registrato negli ultimi anni. Di fatto la carenza di personale comporta un sovraccarico di lavoro per l’équipe in servizio, un inappropriato accesso alla struttura ospedaliera e un allungamento dei tempi per le prestazioni, oltre a un’assenza completa di attività promozionale della salute in ambito materno-infantile».

Emergenza povertà

Sempre più persone, negli ultimi anni, hanno avuto difficoltà a pagare di tasca propria prestazioni sanitarie che non sono riusciti ad avere nel servizio pubblico soprattutto a causa di lunghe liste di attesa. In tanti hanno dovuto utilizzare tutti i propri risparmi o indebitarsi per curarsi, altri sono entrati nell’area della povertà a causa di spese sanitarie private. Ma ci sono anche quelli che non riescono a curarsi perché non possono permetterselo: diverse persone hanno rinunciato o rinviato almeno una prestazione sanitaria per motivi economici. «Lanciamo un appello urgente alla direzione generale della nostra azienda sanitaria affinché proceda a bandire nel più breve tempo possibile i concorsi per il personale mancante ai consultori familiari. Non possiamo permettere che le fasce più vulnerabili non abbiano le adeguate risposte che devono avere dalla sanità pubblica. La Cisl - conclude Muggianu - si attiverà a tutti i livelli per ottenere questo fondamentale risultato». Al momento l’Asl Ogliastra, contattata, non ha fornito la propria versione sul caso.

Contratti in scadenza

Nel frattempo spunta anche un’altra criticità. La direzione generale ha deciso di non procedere alla proroga dei contratti a tempo determinato di sei assistenti amministrativi, in scadenza il prossimo 28 febbraio. Anche su questa vertenza la Cisl annuncia battaglia, esprimendo forte dissenso. «Si tratta di risorse umane fondamentali per mandare avanti servizi e uffici dell’azienda, con una anzianità di servizio che arriva per alcuni sino a dieci anni, sempre da precari. Nella maggior parte delle aziende sanitarie della Sardegna - puntualizza Muggianu - si è proceduto nei mesi scorsi allo scorrimento delle graduatorie omnibus, al fine di garantire i servizi essenziali e stabilizzare il personale».