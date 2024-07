Consulta, stop al terzo genere 

Non è ammissibile rettificare l’identità «in un genere non binario» nell’atto di nascita: è il Parlamento che deve affrontare la questione come «primo interprete della sensibilità sociale». Lo scrive la Corte Costituzionale, chiamata in causa nei mesi scorsi dal tribunale di Bolzano dopo la richiesta di un transgender, biologicamente femmina ma in transizione nel genere maschile, che voleva rettificare il sesso nell’atto di nascita da “femminile” ad “altro”. Nella sentenza 143 i giudici della Consulta dichiarano inammissibili le questioni sollevate sulla legge in tema di «rettificazione di sesso sull’atto di nascita» una norma che risale al 1982, nella parte in cui «non prevede che la rettificazione possa determinare l’attribuzione di un genere “non binario (né maschile, né femminile)”. Per i giudici «l’eventuale introduzione di un terzo genere di stato civile avrebbe un impatto generale che postula necessariamente un intervento legislativo di sistema».

