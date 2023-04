Consulta, sette candidati per cinque posti 

Sette candidati per cinque posti: l’attesa è finita per i residenti di Santa Margherita, che domenica potranno finalmente votare i rappresentanti della nuova consulta che avrà il compito di portare all’attenzione dell’amministrazione comunale i problemi della borgata.

Si potrà votare nella Scuola primaria di piazza Giovanni Paolo II, dalle 8 alle 21: una intera giornata per individuare le persone giuste che andranno a comporre la consulta di Santa Margherita. Ad affrontarsi sino all’ultimo voto per conquistare uno dei cinque seggi disponibili saranno Arianna Ambu, Andrea Casu, Mariangela Galati, Bruno Leccese, Davide Lucarelli, Maria Immacolata Orrù e Alessandro Romeo. Elisabetta Loi, vice sindaca e assessora alla Valorizzazione di Santa Margherita, è certa che la tornata elettorale di domenica sarà un appuntamento storico per i residenti della borgata: «Sono fiduciosa, credo che la risposta dei cittadini sarà importante. La consulta ha grandi potenzialità, potrà davvero sollevare i problemi di questo territorio e avanzare proposte importanti soprattutto per il comparto agricolo. I candidati sono persone valide che hanno a cuore Santa Margherita: sono certa che chi entrerà a far parte della consulta lavorerà con grande impegno per il bene della borgata e dei suoi residenti». (i. m.)

