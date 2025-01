Consulta, lo stallo non si sblocca 

Tredicesima fumata nera nel Parlamento in seduta congiunta per l’elezione dei quattro giudici mancanti della Consulta. Scheda bianca sia dalla maggioranza che dall’opposizione per la mancanza di un accordo che garantisca i tre quinti necessari all’elezione dei nuovi componenti. Ma il tempo stringe: la riunione della Corte Costituzionale sui referendum è prevista il 20. Il nodo pare quello del nome che dovrebbe essere indicato da FI e, a cascata, quello del quarto giudice, che secondo gli accordi dovrebbe avere un profilo più tecnico che politico. L’idea di escludere i parlamentari, avanzata dal governo, affosserebbe le chance del senatore azzurro Pier Antonio Zanettin. E ieri tra i berlusconiani circolava l’idea di indicare Augusta Iannini, giurista di lungo corso e moglie di Bruno Vespa. Assodata invece la prima parte dell’intesa, che vedrebbe l’elezione di Francesco Saverio Marini, consigliere giuridico della premier Giorgia Meloni, e del costituzionalista Massimo Luciani in quota opposizione.

