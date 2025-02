Consulta, l’accordo regge: eletti i giudici 

Dopo oltre un anno la Corte costituzionale torna ad avere il suo plenum. Il Parlamento in seduta comune è riuscito finalmente a eleggere i quattro giudici che mancavano, dopo una coda di trattative nella notte di mercoledì che ha fatto convergere maggioranza e opposizioni su Francesco Saverio Marini (in quota FdI), Roberto Cassinelli (proposto da FI), Massimo Luciani (per le opposizioni) e Maria Alessandra Sandulli, che nella casella del cosiddetto nome tecnico ha messo d’accordo tutti.

Sorpresa azzurra

Un traguardo raggiunto solo poche ore prima della votazione, superando i dubbi sollevati dalla Lega e con la sorpresa del candidato azzurro, l’ex deputato berlusconiano Cassinelli preferito alla fine all’avvocato e amministrativista Gennaro Terracciano. Da tempo era intenso il pressing del Quirinale perché il Parlamento portasse a termine il compito. Sono serviti 14 scrutini per trovare il sostituto di Silvana Sciarra, scaduta a novembre del 2023, e cinque per eleggere tre giudici al posto degli altrettanti, il cui mandato si era concluso a dicembre 2024. L’ultima intesa ha retto, i nomi indicati hanno preso tutti 500 voti o poco più (oltre il quorum dei 3/5). Giorgia Meloni ha espresso «soddisfazione per l’ampio accordo raggiunto tra le forze parlamentari, che ha consentito la contestuale elezione dei quattro componenti e la ricostituzione del plenum della Consulta». E ha inviato un messaggio di auguri ai quattro eletti.

Lo scivolone sulla chat

Quattro mesi fa la premier tentò un blitz per far convergere su Francesco Saverio Marini i voti necessari per sostituire Sciarra, vanificato da una fuga di notizie dalle chat interne di FdI che la irritò non poco. È stato solo uno degli episodi della lunga trattativa fra maggioranza e opposizioni che ha coinvolto i leader, a partire da Meloni, e si è chiusa a ridosso delle votazioni, con qualche scintilla anche nel centrodestra. La Lega ha sollevato dubbi, chiedendo di non porre «veti o rigidità». «Alla fine - ha notato il leader M5S Giuseppe Conte - noi avevamo le idee più chiare delle forze di maggioranza che sono arrivate all’ultimo». Ha espresso «soddisfazione» anche la dem Elly Schlein: «L’accordo ha tenuto con grande compattezza sia delle opposizioni che della maggioranza».

Il rebus televisivo

Dai negoziati è uscita la sorpresa di Cassinelli, che qualche azzurro, un po’ anche in modo goliardico, votò per l’ultima elezione del presidente della Repubblica. Antonio Tajani ha smentito scontri interni al partito sulla scelta, che qualche mese fa sembrava potesse cadere sul viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto (quattro voti per lui) o sul senatore Pierantonio Zanettin (cinque). «Il problema era sul nome indipendente che la sinistra doveva proporci. Quando ci hanno dato Sandulli, abbiamo detto va bene - ha spiegato il vicepremier - Non c’è mai stato un problema dentro FI: che ci fossero legittime aspirazioni sì, ma non abbiamo mai litigato». Durante le operazioni di voto alla Camera, il leader azzurro si è fermato a lungo a parlare con Nicola Fratoianni di Avs. Il pensiero è andato alla trattativa per la presidenza Rai. FI continua a insistere su Simona Agnes, che «non è una pericolosa reazionaria», ha sottolineato Tajani. Ma la situazione resta di stallo. Le opposizioni non accettano questa soluzione. E non è escluso che aumenti il pressing su FI perché valuti un altro nome condiviso. E alcuni azzurri ammettono che prima o poi nel partito bisognerà fare una riflessione. La presidente della Vigilanza Rai, la 5 Stelle Barbara Floridia, si augura un accordo: «È necessario che i leader si confrontino». Circolano anche voci di dimissioni di massa dalla commissione, ma per le opposizioni è solo una tattica della maggioranza per mettere pressione. «Di certo - assicurano fonti leghiste - il ragionamento delle dimissioni non alberga in noi». La Lega d’altronde punterebbe a mantenere lo status quo in cda, dove il consigliere anziano Antonio Marano svolge già le funzioni di presidente della Rai.

