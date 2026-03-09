Consulta, la sfida dei giovani 

Presentarsi di casa in casa per raccontare il progetto e farsi conoscere dalla comunità. È la scelta dei ragazzi della nuova Consulta giovanile, la “Monastir Next Generation”. Per la prima volta il paese si dota di un organismo dedicato alla partecipazione dei più giovani e il gruppo ha deciso di farsi conoscere dai cittadini bussando di porta in porta.

«Il nostro desiderio è poter dare un contributo ai nostri compaesani — spiegano i ragazzi — Passando di casa in casa siamo riusciti a incontrare anche molti anziani, facendo conoscere non solo i nostri progetti, ma dimostrando anche che un ponte fra generazioni è possibile e necessario. In un’era dominata dalla digitalizzazione crediamo sia importante rafforzare anche il legame umano fra i cittadini e il senso di appartenenza alla comunità».

La Consulta rappresenta una novità per il paese: è la prima volta che viene istituito un organismo pensato per coinvolgere direttamente i giovani nelle attività della comunità. A farne parte sono 17 ragazzi e ragazze, di cui 11 maggiorenni — il più grande di 23 anni — e sei minorenni. «Abbiamo deciso di impegnarci perché riteniamo importante rendere il paese più coinvolgente per noi giovani. Vogliamo dimostrare che anche noi abbiamo una voce che si deve far sentire e ascoltare».

Il loro obiettivo è ora quello di coinvolgere un numero sempre maggiore di ragazzi nei lavori della Consulta. Tra i temi su cui intendono lavorare ci sono la promozione di attività sociali, culturali e sportive. «Ci attiveremo subito per organizzare incontri informativi e forum aperti per raccogliere le opinioni e i consigli di tutti. Siamo aperti al dialogo e desideriamo ascoltare qualsiasi tipo di parere e di idea da parte di tutto il paese, che può essere formativo per il nostro progetto» dicono i ragazzi.

I lavori partiranno ufficialmente domani con la convocazione della prima riunione da parte della sindaca Paola Ugas che prevede anche la votazione degli eletti dell’organo. «La collaborazione e il contatto diretto con l’Amministrazione sarà fondamentale. Noi nasciamo per portare avanti un progetto che ci è caro, ma senza un supporto istituzionale non potrebbe esistere. Saremo portavoce dei giovani e dei loro problemi, collaborando per creare una Monastir migliore, fatta su misura per tutti i suoi cittadini» chiudono i ragazzi.

