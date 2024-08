Consulta giovanile, via alle adesioni 

Un impegno “politico” per fare di Cagliari «una città vivibile e attrattiva per le fasce di età più giovani». Così l’assessora alla Pubblica istruzione e Politiche giovanili, Giulia Andreozzi, commenta l’apertura della raccolta di adesioni di giovani di età compresa tra i 14 e i 35 che desiderano far parte della Consulta comunale dei giovani. Il termine per presentare la domanda è fissato al prossimo 10 settembre. La Consulta ha l’obiettivo di creare un filo diretto tra il Municipio e le fasce di cittadini che fanno parte delle generazioni più recenti, per creare una collaborazione attiva che sia utile per il futuro della città.

Le richieste

La partecipazione è dunque aperta a ragazze e ragazzi con un’età compresa tra i 14 e i 35 anni, ma anche a organizzazioni, associazioni o enti di cui fanno parte ragazzi di quella fascia di età. La domanda di partecipazione dovrà essere presentata, entro il 10 settembre, esclusivamente in via telematica attraverso la piattaforma web istanze.comune.cagliari.it.

L’assessora

«Vogliamo far partire immediatamente la Consulta», commenta l’assessora Andreozzi, «per lavorare tutti insieme. Confidiamo nella più ampia partecipazione di giovani provenienti da diversi contesti e con diverse esperienze, in modo da avere un organismo plurale e rappresentativo della realtà cittadina». Per ulteriori informazioni, che si possono ottenere anche consultando sul sito del Comune il testo completo dell'avviso, è possibile inviare una mail all'indirizzo pubblicaistruzione@comune.cagliari.it.

