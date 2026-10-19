Consulta giovanile, primo direttivo 

Birori ha la sua nuova Consulta giovanile, che vuole costruire il futuro del paese. Vi hanno aderiscono 25 ragazzi e ragazze, tra i 14 e i 36 anni, una fascia di età volutamente allargata per dare a tutti la possibilità di far parte del gruppo.

I giovani hanno mostrato fin da subito grande entusiasmo, motivazione e desiderio di impegnarsi per le attività della comunità. È stato nominato anche il direttivo, di cui fanno parte Claudio Demartis (presidente), Cristina Caria (vicepresidente), Valeria Cadau (cassiera), Gabriele Cadau e Viola Pintori sono i segretari.

«La Consulta - spiega la sindaca, Federica Arca - nasce con l’obiettivo di creare uno spazio di confronto, proposta e partecipazione, valorizzando le idee e le energie delle nuove generazioni». (f. o.)

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